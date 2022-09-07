Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при недавнем обыске в его поместье Мар-а-Ларго агенты ФБР изъяли у него конфиденциальные медицинские данные и теперь могут сами убедиться, что он «очень здоров».

Как передает Gazeta.ru, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«ФБР не только украло мои паспорта, вломившись в мой дом Мар-а-Лаго, но, как стало только что известно из судебных записей, неправомерным образом изъяло мои полные и высококонфиденциальные медицинские документы и историю со всеми прибамбасами. По крайней мере они увидят, что я очень здоровый, абсолютно и совершенно физически развитый экземпляр», — заявил в опубликованном посте экс-глава Белого дома.

Трамп также добавил, что агенты забрали его личные налоговые документы и информацию об отношениях с юристами.

Действия сотрудников спецслужбы бывший президент связывает со стремлением нынешней администрации США не допустить его к президентским выборам в стране в 2024 году.

2 сентября сообщалось, что агенты ФБР изъяли у Трампа почти сотню документов различных уровней секретности. По данным суда, сотрудники ФБР изъяли 33 коробки с различными вещами.