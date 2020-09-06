Трамп обвинил демократов в дезинформации

Президент США Дональд Трамп обвинил членов Демократической партии и средства массовой информации в ведении против него «кампании по дезинформации».

«Демократы вместе с коррумпированными СМИ, публикующими фейковые новости, развязали массивную кампанию по дезинформации, подобным которой еще не было», – написал глава государства на своей странице в Twitter.

По мнению Трампа, его оппоненты готовы сказать «что угодно» против него и надеятся, что в это поверят.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп. (Газета.Ру)