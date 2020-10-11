Трамп обвинил Байдена в предательстве афроамериканцев

Президент США Дональд Трамп во время первого после обнаружения у него коронавируса публичного выступления обвинил своего соперника на предстоящих выборах, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена в предательстве афроамериканцев и представителей испаноязычного сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, политика демократов состоит в том, чтобы «не приносить ничего, кроме бедствий, бедности и проблем».

Американский лидер утверждает, что на протяжении полвека они «переносили рабочие места в Китай». Глава Белого дома пообещал, что вернет вакансии американцам.

«Мы получили с Китая миллиарды и миллиарды долларов пошлин», — добавил Трамп.