Трамп обвинил Байдена в предательстве афроамериканцев

Президент США Дональд Трамп во время первого после обнаружения у него коронавируса публичного выступления обвинил своего соперника на предстоящих выборах, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена в предательстве афроамериканцев и представителей испаноязычного сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, политика демократов состоит в том, чтобы «не приносить ничего, кроме бедствий, бедности и проблем».

Американский лидер утверждает, что на протяжении полвека они «переносили рабочие места в Китай». Глава Белого дома пообещал, что вернет вакансии американцам.

«Мы получили с Китая миллиарды и миллиарды долларов пошлин», — добавил Трамп.

| 2020-10-11T02:34:45+04:00 11 октября 2020, 09:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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