Трамп недоволен действиями Китая в отношении Гонконга

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями Китая в отношении Гонконга, заявила во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
«Он сказал, что недоволен попытками Китая и что сложно представить, как Гонконг и далее будет финансовым центром, если Китай одержит верх», — сказала она.
Макинани отказалась отвечать на уточняющие вопросы, сказав, что это все, что президент хотел, чтобы она донесла до СМИ.
| 2020-05-27T00:59:40+04:00 27 мая 2020, 09:11|12345 (Пока оценок нет)
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