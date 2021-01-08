Трамп не собирается участвовать в инаугурации Байдена

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства демократа Джозефа Байдена 20 января.

«Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января», — говорится в опубликованном в пятницу сообщении Трампа в Twitter.

По данным источника агентства Reuters, действующий президент намерен до церемонии отправиться в штат Флорида в свое поместье Мар-а-Лаго.

Это третья запись главы Белого дома в соцсети после снятия 12-часовой блокировки с его аккаунта.

В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Инаугурация избранного президента пройдет на ступенях Капитолия 20 января. Действующий глава государства Трамп заявил 7 января, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти новой администрации, однако пообещал продолжить свою политическую кампанию в будущем. (ТАСС)