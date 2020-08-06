Трамп, назвавший взрыв в Бейруте нападением, усомнился в этой версии

Никто не знает, был ли взрыв в Бейруте нападением или нет, заявил президент США Дональд Трамп.

Днем ранее американский лидер предположил, что взрыв в Ливане был «нападением», но чиновники Белого дома и Пентагона его не поддержали в этом мнении.

«Никто еще этого не знает», — сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя взрыв в Бейруте.

«Некоторые думают, что это было нападение, некоторые — что нет. В любом случае, это было ужасное событие», — добавил глава Белого дома.