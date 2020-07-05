Трамп назвал величайших американцев

В список величайших американцев, предложенный президентом США Дональдом Трампом, вошли отцы-основатели, борцы за права афроамериканцев, герои войны и фольклора, пишет РИА «Новости».

Ранее Трамп решил создать комитет по увековечиванию памяти великих американцев.

Президент упомянул отцов-основателей Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Джона Адамса, Джеймса Мэдисона, Бенджамина Франклина, первого министра финансов Александра Гамильтона, а также президентов Авраама Линкольна и Рональда Рейгана.

Также в список вошли швея Бетси Росс, по легенде, сшившая первый флаг США, и первая леди Долли Мэдисон.

Символами борьбы за афроамериканцев стали бежавший из рабства аболиционист Фредерик Дуглас, аболиционистка Гарриет Табмен, писательница Гарриет Бичер-Стоу (автор романа «Хижина дяди Тома») и борцы за равные права Букер Вашингтон и Сюзан Браунелл Этони.

Среди национальных героев упоминаются пионеры авиации братья Райт и Амелия Эрхарт, первый афроамериканский бейсболист Джеки Робинсон, генералы Джордж Паттон и Дуглас Макартур, военный и актер Оди Мерфи, проповедник Билли Грэм, погибший астронавт Криста Маколифф и судья Верховного суда Антонина Скалиа.