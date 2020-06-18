Трамп назвал Болтона «злобным дураком» на фоне выхода его мемуаров

Президент США Дональд Трамп в преддверии публикации книги своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона с критикой в адрес президента назвал его «злобным дураком, который хотел только воевать».
«Чрезвычайно нудная» (New York Times) книга чокнутого Джона Болтона состоит из лжи и фейковых историй. Говорил только хорошее обо мне в печатных изданиях до того дня, как я его уволил. Злобный скучный дурак, который хотел только воевать. Никогда не разбирался, был отвержен и благополучно отстранен. Ну и болван!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп заявил, что Болтон нарушил закон, включив в свою книгу секретную информацию.(РИА Новости)