Трамп намерен провести ряд митингов против результатов выборов

Штаб президента США Дональда Трампа планирует провести ряд митингов с его сторонниками. Об этом сообщает агентство Reuters.

Когда именно пройдут его массовые встречи с электоратом — визитная карточка обеих его президентских кампаний — не сообщается. Они будут посвящены грядущему судебному разбирательству из-за предполагаемых нарушений на президентских выборах в ряде штатов.

8 ноября сообщалось, что Трамп готов «вежливо признать поражение» в том случае, если добиться пересмотра результатов через суд не удастся.

Известно также, что в штабе опровергли ранее появлявшиеся сообщения о боязни окружения президента донести до него результаты выборов. Об этом сообщал отстаивающий сторону Демократической партии телеканал CNN.

Ранее Трамп пообещал американцам продолжить борьбу за страну и никогда не сдаваться на этом пути. Он добавил, что всеми законными средствами намерен добиваться того, чтобы «незаконные бюллетени» не учитывались при подсчете голосов.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились. (Lenta.ru)