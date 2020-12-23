Трамп наложил вето на оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет на 2021 год, сообщается на сайте Белого дома, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, резолюция не включает «критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности», но в то же время содержит статьи, которые не обеспечивают уважение ветеранов и военной истории и «противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики».

Президент также назвал ранее одобренный конгрессом бюджет «подарком» для России и Китая.

Ранее сообщалось, что сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год. В проект в числе прочего включены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

До этого Трамп пригрозил заблокировать документ, так как в его тексте нет пункта об отмене защиты технологических компаний от судебных исков за размещение, удаление или модерирование пользовательского контента.