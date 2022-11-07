Экс-президент США Дональд Трамп «активно обсуждает» возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года на митинге своих сторонников в понедельник. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на три источника.

В публикации отмечается, что Трамп планирует заранее приписать себе победу Республиканской партии, которая ожидается по итогам назначенных на вторник промежуточных выборов в конгресс.

Телекомпания утверждает, что бывший президент США активно участвует в обсуждениях о возможности дальнейшего объявления о том, что он примет участие в выборах 2024 года в рамках своего митинга в штате Огайо. (Газета.Ру)