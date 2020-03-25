Трамп хочет открыть границы США к Пасхе

Американский президент Дональд Трамп заявил о желании в ближайшее время отменить введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19 ограничения на въезд в США. Соответствующее заявление он сделал в эфире FOX News.

Он отметил, что хотел бы «открыть» страну к 12 апреля, когда придет время Пасхи.

Лидер США также выразил желание снять ограничения с работы частного сектора в стране, чтобы США были готовы «взяться за дело к Пасхе».

«Есть теории, будто мы способны простаивать четыре или пять месяцев подряд. Так поступать нельзя, иначе можно разрушить всю страну», — подчеркнул Трамп (Газета.Ру).