Трамп хочет открыть границы США к Пасхе

Американский президент Дональд Трамп заявил о желании в ближайшее время отменить введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19 ограничения на въезд в США. Соответствующее заявление он сделал в эфире FOX News.

Он отметил, что хотел бы «открыть» страну к 12 апреля, когда придет время Пасхи.

Лидер США также выразил желание снять ограничения с работы частного сектора в стране, чтобы США были готовы «взяться за дело к Пасхе».

«Есть теории, будто мы способны простаивать четыре или пять месяцев подряд. Так поступать нельзя, иначе можно разрушить всю страну», — подчеркнул Трамп (Газета.Ру).

| 2020-03-25T00:36:55+00:00 25 марта 2020, 04:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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