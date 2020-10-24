Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на всеобщих выборах в Палм-Бич штат Флорида. По данным ТАСС трансляцию вели американские новостные телеканалы.

Действующий лидер признался журналистам, что отдал свой голос «за парня по имени Трамп‎». Также президент сообщил, что голосование на избирательном участке было безопасным, «все было отлично, очень четко, по правилам».

Отмечается, что на избирательный участок Трамп пришел в защитной маске. Свой голос президент отдал во Флориде, так как теперь он там прописан. Ранее Трамп голосовал по месту прописки в Нью-Йорке.