Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на всеобщих выборах в Палм-Бич штат Флорида. По данным ТАСС трансляцию вели американские новостные телеканалы.
Действующий лидер признался журналистам, что отдал свой голос «за парня по имени Трамп». Также президент сообщил, что голосование на избирательном участке было безопасным, «все было отлично, очень четко, по правилам».
Отмечается, что на избирательный участок Трамп пришел в защитной маске. Свой голос президент отдал во Флориде, так как теперь он там прописан. Ранее Трамп голосовал по месту прописки в Нью-Йорке.