Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что от демократов будет больше проблем на выборах, чем от КНР, РФ и Иран вместе взятых.

«Это будет величайшее мошенничество в истории выборов… Самая большая проблема будет в демократах, а не в Китае, России и Иране», — сказал Трамп на пресс-конференции.