Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне

Два источника телеканала заявили, что Маккарти «ретранслировал» мысли Трампа в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора между республиканцами в палате представителей. Сам Маккарти во время телефонного разговора также «согласился с тем, что Трамп несет вину за беспорядки».