Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти признал, что на нем есть «некоторая вина» за произошедшие на прошлой неделе беспорядки в Вашингтоне, передает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.
Два источника телеканала заявили, что Маккарти «ретранслировал» мысли Трампа в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора между республиканцами в палате представителей. Сам Маккарти во время телефонного разговора также «согласился с тем, что Трамп несет вину за беспорядки».