Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти признал, что на нем есть «некоторая вина» за произошедшие на прошлой неделе беспорядки в Вашингтоне, передает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.
Два источника телеканала заявили, что Маккарти «ретранслировал» мысли Трампа в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора между республиканцами в палате представителей. Сам Маккарти во время телефонного разговора также «согласился с тем, что Трамп несет вину за беспорядки».
| 2021-01-12T10:37:41+04:00 12 января 2021, 12:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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