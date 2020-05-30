«Трамп будет переизбран»

Профессор политологии Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, предсказавший победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, считает, что тот с высокой долей вероятности будет переизбран на этот пост, передает РИА Новости.

Норпот разработал модель прогнозирования выборов, которая с 1992 дала сбой всего лишь один раз — в 2000 году, рассчитав, что победят демократы. Тогда президентом США стал республиканец Джордж Буш, забравший голоса в колеблющемся штате Флорида.

Согласно данной модели, побеждает кандидат, наиболее удачно выступающий на праймериз.

В 2016 году Норпот заявил, что, согласно его модели прогнозирования результатов выборов, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграет предвыборную гонку.

«Ключ к (победе — ред.) на выборах в ноябре — праймериз … Дональд Трамп очень легко победил на них в своей партии», — заявил Норпот в интервью телеканалу Fox News.

Согласно модели ученого, вероятность победы нынешнего президента США на предстоящих выборах составляет 91%, ожидается, что он получит 362 голоса выборщиков. При этом вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден, по прогнозу этой модели, получит 176 голосов.

Выборы президента США, а также в обе палаты Конгресса намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, у демократов в ходе праймериз победил Джо Байден. Съезды партий, на которых будут выдвинуты кандидаты, намечены на август.