Товарооборот России и Китая в январе — сентябре вырос в годовом исчислении на 32,5%, достигнув $136,08 млрд. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за девять месяцев увеличился на 10,3% и составил около $52,24 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 51,6%, до $83,84 млрд.

Положительное сальдо России за январь — сентябрь достигло $31,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года почти в четыре раза. Только за сентябрь объем торговли двух стран составил $18,65 млрд — примерно на 3% меньше, чем в августе.

Около 70% стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта из России медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в РФ широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Товарооборот между РФ и Китаем в 2020 году в связи с пандемией ковида сократился на 2,9% (до $107,76 млрд), а в 2021-м вырос на 35,8%, достигнув рекордных $146,88 млрд.