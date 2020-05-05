Торговый дефицит США в марте достиг $44,4 млрд

Дефицит торгового баланса США в марте этого года возрос на 11,6% по сравнению с показателями февраля этого года и достиг $44,4 млрд на фоне сокращения объемов экспорта и импорта из-за пандемии коронавируса. Как передает ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

По данным американского министерства торговли, торговый дефицит США возрос на $4,6 млрд по сравнению с показателем в $39,8 млрд, зафиксированным в феврале этого года, что стало самым большим увеличением с декабря 2018 года. В то же время дефицит торгового баланса с Китаем упал до минимальных с марта 2004 года значений и составил $11,8 млрд.

В марте объемы экспорта США сократились на рекордные 9,6% — до $187,7 млрд, что стало самым низким показателем с ноября 2016 года. Импорт также упал до показателей ноября 2016 года и достиг $232,2 млрд. Сокращение объемов импорта США на 6,2% стало крупнейшим с ноября 2009 года, отмечает Reuters.

В начале февраля Минторг информировал, что дефицит торгового баланса США в прошлом году снизился впервые за последние шесть лет на 1,7% и достиг $617 млрд во многом благодаря таможенным пошлинам на китайские товары. В 2018 году этот показатель составлял $628 млрд, став самым высоким за последнее десятилетие.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.