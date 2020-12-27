Торговая интеграция между Азербайджаном и Турцией приобрела очерченные контуры

Соглашение о преференциальной торговле подписано 25 февраля по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция в присутствии президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева. Целью двустороннего соглашения между Азербайджаном и Турцией называют снижение или ликвидацию пошлин на товары, создание благоприятных условий для справедливой конкуренции, прогнозируемой и безопасной среды роста торговли.

О принятом решении подписать упомянутый документ на встрече высокого уровня сообщалось еще осенью минувшего года. Азербайджан надеялся таким образом увеличить объем преференциальной торговли Нахчывана с Турцией, к тому же братская страна остается важнейшим нашим торговым партнером, о чем свидетельствуют растущие показатели взаимного товарооборота.

По свидетельству экономистов, через братскую страну проходят важнейшие энергетические магистрали и транспортные пути, а с появлением транспортного сообщения и строительства газотранспортного пути между Турцией и Нахчываном процесс обращения товаров ожидаемо усилится.

Говоря о торговой интеграции с Турцией, доктор экономических наук профессор UNEC Муслим Ибрагимов сообщил # о серьезных предпосылках для углубления двустороннего торгового партнерства, назвав в качестве весомых аргументов наличие исторически сложившихся тесных связей, отлично развитую взаимную торговлю, а также политическую региональную близость двух государств.

«Новый формат торговой интеграции, помимо всего прочего, диктуется общностью задач в сфере развития и торгового взаимодействия, которые на сегодняшний день стоят перед нашими странами, — сказал профессор. На принятие такого решения, помимо экономических факторов, влияет отсутствие противоречий в системе мировоззрения и духовных ценностей, географическая близость наших стран.

Интеграция в рамках преференциальной торговли предполагает взаимное смягчение таможенной политики, поскольку в большинстве случаев такой формат сопровождается обоюдными преференциями, как то: возврат таможенной пошлины, уплаченной за перемещение грузов через границу, уменьшение ставок государственных сборов, освобождение от необходимости вносить пошлины. Наконец, стороны в рамках такого соглашения могут установить квоты на льготное перемещение через границу грузов определенной категории.

Только в отдельных ситуациях квоты и прочие уступки устанавливаются в одностороннем порядке. «Полагаю, преференции будут взаимными, и обе страны будут пользоваться льготами в рамках более тесного торгового сотрудничества», — сказал профессор, отметив, что вполне возможно, что преференциальная торговля объединит наши страны путем снижения или отмены таможенных пошлин, сводя к минимуму вмешательство в ценообразование экспортируемых и импортируемых товаров. При этом в отсутствие ввозных пошлин и квот, а также аналогичных ограничений на импортируемую продукцию объем межгосударственного товарооборота будет регулироваться естественными механизмами формирования спроса.

Как сказал # экономист Руслан Атакишиев, планам торгового сотрудничества сопутствует уже сложившееся серьезное взаимодействие двух стран по реализации совместных проектов в сфере финансов и туристической инфраструктуры, а в будущем высшее политическое руководство Азербайджана планирует расширить сотрудничество в направлении реализации новых проектов на территории этой страны, включая альтернативную энергетику и инфраструктурные проекты.

А ведь для этого имеются самые веские основания, принимая во внимание тот факт, что между странами подписано 17 соглашений о сотрудничестве, лежащих в основе нормативно-правовой базы двусторонних отношений. Все это, безусловно, послужит будущему развитию интенсификации взаимоотношений.