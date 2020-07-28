Том Хэнкс и Рита Уилсон официально стали почетными гражданами Греции

Лауреат двух премий «Оскар» Том Хэнкс и его супруга актриса Рита Уилсон официально стали почетными гражданами Греции. Об этом сообщил у себя в инстаграме премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Он опубликовал снимок, на котором позирует вместе со своей женой Маревой Грабовски и голливудской парой.

«Том Хэнкс и Рита Уилсон теперь почетные граждане Греции», – написал Мицотакис.