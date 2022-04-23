Да, одно дело быть оптимистом, а другое исполнять роль оптимиста. Думается, в настоящее время в России есть только один оптимист, это Путин. А остальные, в том числе журналистское сообщество, которое занимается политической пропагандой, всего лишь исполняют роль оптимиста.

Да, только Путин единственный верит в то, что все, что он делает это правильно. Он единственный уверен, что бывший СССР можно не только восстановить в бывших географических координатах, но по сути и содержанию.

Но он не учитывает одно важное обстоятельство: то, что происходит в Украине это не просто война между двумя соседними государствами, а война за новый миропорядок.

Поэтому и в противоположном лагере также не допускают поражения, они также настроены только на победу. Очевидно, что в самом худшем случае, на этой войне не будет победителей, хотя всем понятно, что Москва не может победить или же выстоять перед нажимом десятки государств, которые в экономическом плане гораздо сильнее ее.

Да, Москву может спасти только одно — победа. В случае же поражения продолжится триумфальное продвижение ЕС и НАТО на Восток. По этой причине, Кремль пугает Украину и западные страны новыми этапами «спецопераций». До 9 мая остались считанные дни. Уже понятно, что вряд ли до этой даты российским войскам удастся взять всю Украину, даже значительную часть ее. Даже человеку далекому от военной аналитики понятно, что, если первое наступление не получается, значит не стоит надеяться на быструю победу. Так случилось и в войне с Украиной. Наверное, в Москве понимают это: в свое время советским войскам удалось остановить наступление немецких войск у Москвы и почти с этого началось поражение Германии…

Лидеры ведущих государств и организаций посещают Киев. На днях в этом городе побывал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель. Все это тонкий намек России, означающий, что ее военные планы и намерения не оправдались.

Россия превратилась в государство-изгоя. Это весьма печальная перспектива. Могла ли она избежать такой участи? Думается, что могла. Когда ей предложили стать членом НАТО, она потребовала для себя особый статус. Когда все государства мира называли постсоветские страны новыми молодыми государствами, Москва продолжала давить на них, требуя на их территориях для себя особые права и привилегии.

После этого наконец-то в мире поняли, что с Россией надо обращаться по-особому, потому что она представляет собой основную угрозу для всего мира. Теперь происходит именно это. В жизнь претворяются слова покойного политолога З. Бжезинского: «новый миропорядок должен установиться за счет России, против России и на обломках России…»

Москва даже не ведает на какую участь она претендует. На днях президент В. Путин говорил, что не стоит беспокоиться по поводу ухода иностранного бизнеса из России, т.к. его место займет местный бизнес. Так ли? Не думается. Часть российских бизнесменов или близких к России бизнесменов больше времени проводят, например, в Турции, чем в России.

На днях российский бизнесмен В. Алекперов ушел с поста президента ЛУКОЙЛ. Многие связывают это с санкциями против российской бизнес-элиты.

Одним словом, для России наступают сумерки, а за ними, возможно, будет глубокая ночь. Может российским авторам – политологам и философам вместо того, чтобы заниматься лживой пропагандой, лучше сесть за книгу «Закат России»?