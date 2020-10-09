Только купили и уже продают — облигации ЗАО AzerGold вышли на вторичный рынок

Облигации ЗАО AzerGold, выпущенные 24 сентября, через две недели после этого вышли на вторичный рынок. Сделки по ценным бумагам компании уже стартовали, сообщили источники на финансовом рынке.

Сейчас на вторичном рынке ценных бумаг происходит перепродажа тех бумаг, которые в свою очередь закупались на первичном рынке. Здесь для эмитента перестают сосредоточиваться новые финансовые средства, поскольку идет перераспределение ресурсов (финансовых средств) среди последующих инвесторов. Другими словами, сделки на вторичном рынке осуществляются без участия эмитента, и на положение его дел не оказывают никакого влияния.

Комментируя обстоятельство столь скорой перепродажи облигаций ЗАО AzerGold, юрист и финансист Акрам Гасанов сказал #, что это вызывает вопросы:

«Облигации были выпущены 24 сентября, причем, сообщалось, что спрос на первичном рынке даже трехкратно превысил предложение. Не знаю, насколько верны эти сведения. При этом долларовые долговые бумаги под 4%, конечно же, чисто финансово выгоднее для инвесторов, если сравнивать с банковскими долларовыми вкладами под 1 – 2% годовых. Однако в отличие от вклада, который можно потребовать назад в любой момент, облигации сроком на три года нельзя вернуть досрочно. При этом надо также учитывать, что облигации ЗАО не обеспечены, т.е. по ним нет гарантии». Гасанов напомнил, что ЗАО AzerGold полностью принадлежит государству. Однако согласно утвержденному Кабинетом министров уставу компании, государство не несет ответственности за ее обязательства.

Теоретически, говорит аналитик, если завтра с компанией что-то случится, в отличие от застрахованного банковского вклада, гарантий по бумагам AzerGold нет. В то же время, по предыдущим примерам, особенно по практике покрытия долга Международного банка Азербайджана, государство, как правило, отвечает по обязательствам госкомпаний.

«И все же, не совсем понятно, почему через две недели после выпуска облигаций бумаги сразу же попали на вторичный рынок, — продолжил собеседник. – Возможно, кто-то выносит такие данные в информационное пространство, ведь по идее, заинтересованности в этом самого эмитента быть не должно. И потом, если компания действительно на первичном рынке продала все свои акции, ее не должно интересовать, что происходит на вторичном рынке».

Эмитенту все равно, кто обладатель и в чьих руках сейчас его бумаги, для него более важным становиться объем обязательств по ценным бумагам.

«Другой вопрос — какой интерес перепродавать эти облигации? Такие сообщения вызывают сомнения, а на самом ли деле все облигации были приобретены на первичном рынке и не скупили ли их временные лица, которые сейчас создают такую вот неофициальную рекламу. В целом же подобные сообщения вызывает сомнения – все ли в порядке с бумагами AzerGold?»

Касаясь вопроса перепродажи облигаций, другой эксперт, доцент кафедры международной экономики, завотделом дополнительного образования UNEC Эмин Гарибли сказал в беседе с нами, что выпущенные недавно бумаги AzerGold были с большим успехом проданы на первичном рынке при превосходящем предложение спросе.

«Сегодня мы наблюдаем, что эти ценные бумаги уже вышли на вторичный рынок, где перепродаются, — говорит экономист. -Для понимания сути вопроса важно учитывать немаловажную в этом контексте деталь. Ведь если взять во внимание опыт мировой экономики, в одних экономиках превалирующую роль играет именно рынок ценных бумаг. При этом есть страны, по примеру Германии, где главенствует кредитный рынок, в отличие от США, где фондовый рынок доминирует. Процесс адаптации к рыночным реалиям экономик молодых независимых республик, их интеграции в мировую экономическую систему – тема отдельного разговора. Применение института фондового рынка идет здесь, я бы сказал, слабо в силу различных объективных и субъективных причин».

С этой точки зрения, уже то, что AzerGold эмитировал облигации и появились лица, их перепродающие – свидетельство активизации рынка ценных бумаг, того, что фондовый рынок у нас, наконец, заработал, считает Гарибли:

«Для меня, как для макроэкономиста и специалиста данной области – это положительный момент. Рыночная стоимость облигаций зависит от деятельности и стабильности компании-эмитента. В случае с AzerGold стоимость ценных бумаг ЗАО формируется спросом и предложением. Хорошей динамике также способствует растущий спрос на продукцию компании и увеличение ее экспортного потенциала. По той же статистике ненефтяного сектора, ЗАО AzerGold вышел в лидеры, а дальнейшие его перспективы, связанные с освобождением богатых соответствующими полезными ископаемыми оккупированных территорий Азербайджана, внушительны. Успешные военные действия, безусловно, подстегнут развитие золотодобывающей отрасли».

Экономист не видит ничего необычного в купле-продаже бумаг AzerGold после их первичного размещения:

«Фондовый рынок любой страны не чужд спекулятивных элементов, поскольку это свойственно природе рынка ценных бумаг. Бояться этого не нужно. Напротив, если у нас уже появились субъекты таких операций, значит, институт формируется и это положительный факт. Бояться удешевления облигаций этой компании тоже не стоит. Полагаю, в ближайшем будущем будет наблюдаться стабильно высокий рост цен на облигации ЗАО, а пример AzerGold подтолкнет другие крупные компании к выходу на рынок акционерного капитала. Из-за пандемии коронавируса многие компании ощущают нехватку финансовых ресурсов, и фондовая биржа в этом смысле станет важным источником инвестиций».

Напомним, что ценные бумаги этой компании были выпущены 24 сентября в стандартном сегменте рынка. Речь идет о 100 тыс. единицах процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций номиналом 100 долларов США (10 миллионов долларов), размещаемых методом конкурентных торгов. Годовая доходность облигаций со сроком обращения 3 года составляет 4%. Проценты будут выплачиваться один раз в квартал. Андеррайтером процесса является ЗАО Инвестиционная компания PASHA Capital.