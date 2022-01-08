Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 8 января, провел заседание оперативного штаба.

В заседании оперштаба приняли участие генеральный прокурор, председатель комитета национальной безопасности, и.о. министров внутренних дел и обороны.

Глава государства поручил уделить особое внимание восстановлению объектов и инфраструктуры города Алма-Ата и других регионов, пострадавших от террористических атак.

В ходе заседания было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединенного миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алматы для участия в контртеррористической операции.

Накануне Токаев в ходе обращения к гражданам страны заявил, что власти не намерены вести переговоры в террористами. Кроме того, он сообщил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам. Он указал, что Казахстану пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами. Президент Казахстана заявил, что соучастниками событий в стране стали некоторые средства массовой информации и «забугорные деятели».

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре демонстрации переросли в беспорядки и мародерства.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18 двое из них были обезглавлены.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Ущерб от беспорядков в Казахстане составил около $ 200 млн.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направил в республику коллектиные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране (lenta. ru)