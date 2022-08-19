Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи. Сегодня он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

«Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи. В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным», — сказано в официальном сообщении.