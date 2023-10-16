Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в КНР, сообщает Акорда.

В аэропорту Пекина главу государства встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица.

В ходе двухдневного официального визита президент Казахстана проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня «Один пояс — один путь».

Кроме того, Токаев примет участие в торжественной церемонии открытии бюста Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры. Программа визита также предусматривает ряд встреч с руководителями крупнейших компаний Китая.