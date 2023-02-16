Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним вопросы гуманитарных связей между двумя странами.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба лидера Казахстана.

«По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной», — говорится в сообщении.

Последний раз о телефонном разговоре Токаева и Зеленского сообщалось в июле 2022 года. Тогда они обсуждали, в частности, сделку по экспорту украинского зерна. Президент Казахстана также заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта в Украине.

«Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права», — пояснили в пресс-службе.