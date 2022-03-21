Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на мероприятии в честь праздника Наурыз в Алма-Ате объявил, что республику ждут масштабные реформы — «строительство нового Казахстана». Об этом сообщает ТАСС.

«И вместе с вами, с молодежью, мы обязательно построим эту новую страну, новый Казахстан, вторую республику, и у нас все получится», — заявил казахстанский лидер.

Он напомнил, что в ходе беспорядков в январе Алма-Ата пострадала больше других городов страны от действий «бандитов и террористов». Токаев выразил благодарность жителям города за то, что они «не дрогнули перед лицом невиданной угрозы» государственности Казахстана.

Наурыз мейрамы в Казахстане — государственный праздник, который отмечают три дня — с 21 по 23 марта. Исторически этот праздник связан с приходом весны у иранских и тюркских народов.

16 марта Токаев предложил переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.