Тофик Аббасов: «…иранский народ наш ближайший сосед, там живут около 30 миллионов наших собратьев…»

Интервью # с политическим обозревателем телеканала AZ TV Тофиком Аббасовым

— Давайте начнем нашу беседу с несколько общего вопроса. Как Вы оцениваете нынешнее состояние азербайджано-иранских отношений?

— Азербайджано-иранские отношения полностью соответствуют намерениям национальных элит двух соседних государств. Выход политического диалога по оси Баку-Тегеран на прагматичный уровень предопределяет тонус двусторонних отношений, охватывающих все важные сферы жизни. В начальной стадии выстраивания связей, когда Азербайджан восстановил политическую независимость, произошла жесткая притирка. Возможно, чисто из исторических видений она была неизбежна… Тегеран был настроен выдерживать тон высокомерия, вел себя неадекватно, иной раз даже позволял себе непристойные выпады, демонстрируя право сильного. Но дипломатия Гейдара Алиева оказалась на голову выше в плане реализма. К началу 2000-х годов налет спеси, который неизменно давал о себе знать в политике Ирана по отношению к Азербайджану, постепенно стал исчезать. Императив Баку о том, что лучше все же сотрудничать, использовать потенциал добрососедства, чем напрягать друг друга на почве невостребованных фортелей, в Тегеране уловили… В последние же годы стороны и вовсе стали проявлять неформальную заинтересованность в том, чтобы сообща преодолевать свои и региональные проблемы, наращивать базу экономического взаимодействия. И результат не заставляет себя долго ждать. Правда, некоторые региональные и глобальные форс-мажоры, давление на Иран со стороны Запада, напряженность в зоне Персидского залива негативно влияют на возможности Тегерана, и на траверсе двусторонних отношений приходится сталкиваться с регрессивной тенденцией. Но, несмотря на это, прирост все же дает о себе знать, и в Баку, и в Тегеране вполне здраво смотрят на перспективу.

— То есть, Вы считаете, что недавний скандал, связанный с просочившейся в прессу информацией об иранских грузовиках, что курсируют на оккупированные Арменией территории нашей страны, не скажется на характере отношений между Баку и Тегераном?

— Не могу согласиться с тем, что был скандал. Если не было реакции на то официального Баку, а в наших отношениях и такое бывало, когда МИД незамедлительно давал реакцию на недружественные шаги иранских властей, стало быть инцидент исчерпан. Помнится, посольство ИРИ в Баку опровергло упомянутые вами факты… Тут я бы сказал, что наши СМИ очень проворно и всеобъемлюще среагировали на пересечение иранскими фурами пограничной линии с никем не признанной «НКР». Бесспорно, это не могло ускользнуть из поля внимания наших властей. По дипломатическим каналам имело место обсуждение инцидента, коль он был доказан. Если и в самом деле это было, то соответствующие внушения иранской стороне были сделаны… Но тут хочу еще и обратить внимание на то, что некоторым силам, речь об Армении и о внерегиональных силах, очень хочется, чтобы в азербайджано-иранских отношениях перманентно бы доминировал холодок. Потакать таким устремлениям равносильно оказанию содействия тем, кто пытается вбивать клинья в наши отношения с южным соседом…

— Простите, что напоминаю, но реакция официального Баку была. На сей счет высказался замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов. Более того, замминистра Ирана Аббас Арагчи и посол Джавад Джахангирзаде попытались дезавуировать возникшую на ровном месте неприятную ситуацию. Этого недостаточно, чтобы считать инцидент серьезным?

— Все верно, было такое, и оно показало, что стороны не настроены выдувать из случившегося макро проблему. В любом случае инцидент вызывает сожаление, поскольку Тегеран на официальном уровне признает территориальную целостность нашей страны. Но когда осуществляет такого рода партизанщину, сам себя же и дезавуирует, практикуя двойные стандарты. В любом случае по инциденту, как говорится, разбор полетов был сделан, и хорошо, что он не вызвал каскадного эффекта. Полагаю, что Тегеран признал свою ошибку и принес извинения. Если бы этого не случилось, то мы бы стали свидетелями нового витка напряженности в наших отношениях.

— Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), генеральный секретарь Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу, в котором содержится просьба о приостановлении санкций против иранского народа во имя гуманизма и человеческой солидарности, снятия моратория в период пандемии, освобождении иранского народа от изоляции и кризиса. Как Вы оцениваете это обращение, о чем оно говорит, скажется ли оно на отношениях между Азербайджаном и Ираном?

— Скорее, оно может сказаться на наших отношениях с США, которые повели себя в условиях глобальной пандемии непредсказуемым образом. Они ведь снова нанесли удар по своим европейским союзникам, отгородившись от них. Если Вашингтон демонстрирует такой суровый нрав в отношениях с близкими друзьями, то касательно других стран он и вовсе неумолим. Но если все же обращение духовного лидера Азербайджана, шейха Пашазаде вызовет рефлексию раздражительности, то это, скорее, надо будет воспринимать в качестве китча со стороны американского истеблишмента…

Но что касается азербайджано-иранских отношений, то уверен, что этот благородный шаг только укрепит фундамент нашего взаимного доверия. Кстати сказать, уровень гуманитарных связей иной раз более выпукло демонстрирует суть отношений, их невидимую семантику. Тут надо вспомнить, что в самой начальной стадии борьбы с вирусом, когда он буквально накрыл Иран, первым на беду южного соседа откликнулся президент Ильхам Алиев, выделив 5 миллионов долларов этой стране. Это ведь не просто акт доброй воли, а олицетворение верности дружбе, добрососедству, высоким нравственным ценностям, которые нас объединяют…

Лидер Азербайджана в условиях пандемии вообще демонстрирует высокий пилотаж гражданственности, показывает примеры солидарности с остальным миром, теми странами, которые оказались не готовыми в борьбе с опасной напастью. Саммит-Конференция при участии контактной группы Движения неприсоединения, где Ильхам Алиев призвал сообщество усилить донорство ради интересов бедных стран, показал, что официальный Баку руководствуется глобальными критериями, решает не только свои, но и общие проблемы. Кстати, иранский лидер тоже участвовал на том важном форуме. Будет очень нелепо, если призывы и ценную инициативу Ильхама Алиева где-то не совсем адекватно поняли. Вообще гуманитарную составляющую нельзя рассматривать сквозь призму политических пристрастий. Сообщество для того и вырабатывает программы коллективного действия, чтобы оказавшиеся в тяжелом положении не ощущали себя покинутыми… Инициатива многоуважаемого шейха гармонично вписывается в концепцию Ильхама Алиева, которую условно можно охарактеризовать так — «мир и спокойствие в национальном доме и на планете».

— На минувшей неделе США продлили отказ от реализации 907-й поправки к Закону о поддержке свободы. При этом, как видим, полного снятия этой дискриминационной поправки не произошло. В этих условиях, не правильнее ли было ждать, чтобы председатель УМК шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде обратился к президенту США с просьбой об окончательном снятии 907-ой поправки, а не с просьбой о снятии санкций с Ирана?

— Шейх не политическая фигура, а духовное лицо. В его компетенции находятся сугубо религиозные, культурно-цивилизационные и гуманитарные вопросы. Стало быть, прося за Иран, шейх-уль-ислам Азербайджана и всего Кавказа снова продемонстрировал свою приверженность к гуманистическим идеалам. Не будем забывать, что иранский народ наш ближайший сосед, там живут около 30 миллионов наших собратьев, и коль наш духовный лидер обращает внимание Трампа на тяжелое положение с борьбой с пандемией в этой стране, это говорит о том, что ему небезразлично положение людей, народов в нашем регионе, в дружественных странах. В экстремальной ситуации наш шейх воспользовался своим естественным правом поднять голос в пользу ответственности за судьбы человечества, снять напряженность, которая не одно десятилетие доминирует между США и Ираном, мешая выстраиванию доверительных отношений между народами этих стран… И потом наш многоуважаемый шейх обратился к американскому президенту в священный месяц Рамазан, и тем еще раз показал, что разделяет ответственность за судьбу всей мусульманской уммы, не деля ее на секты, мазхабы и прочие категории.