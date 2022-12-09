Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии.

Специалист рассказал о своем решении после вылета команды с ЧМ-2022.

«Болезненное поражение, но я в мире с самим собой. Это конец цикла. Цикл закончен, как я и говорил более 1,5 лет назад.

Я не в состоянии оценить проделанную мной работу. Со временем вы сделаете эту оценку. У меня нет такой возможности сейчас, после вылета», – сказал 61-летний специалист.

Тите работал со сборной Бразилии с 2016 года. Он провел с командой 81 матч, выиграв 60 из них. При Тите Бразилия выиграла Кубок Америки в 2019 году. (gazeta.ru)