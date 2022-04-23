Бизнесмен Олег Тиньков ведет переговоры о продаже 35%-ной доли в TCS Group, владеющей «Тинькофф Банком», «Тинькофф Страхованием» и другими активами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что сделка о продаже доли, оформленной на семейный траст, готовится на фоне санкций Великобритании против бизнесмена, его высказываний против специальной военной операции на Украине, а также ребрендинга «Тинькофф Банка».

По словам одного из собеседников РБК, Тиньков хочет полностью выйти из российских активов. Другой источник отметил, что бизнесмен пытается продать долю еще с момента до начала специальной военной операции на Украине и введения против него санкций.

Еще один собеседник агентства, знакомый с одним из потенциальных претендентов на долю в TCS, добавил, что Тиньков «хочет нормально жить “не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной”».

Напомним, ранее в «Тинькофф Банке» заявили, что проведут в 2022 году ребрендинг и сменят название. В компании отметили, что давно планировали этот шаг, а негативные заявления о специальной военной операции и российской армии основателя банка Олега Тинькова ускорили этот процесс (aif. ru)