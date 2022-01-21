Великобритания рассматривает возможность дополнительно направить несколько сотен военнослужащих в страны-члены НАТО, находящиеся рядом с Украиной, сообщает газета The Times со ссылкой на источники в министерстве обороны.

По данным издания, Лондон хочет усилить свое военное присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в качестве «сдерживающего фактора» для России.

Так, численность британской боевой группы в Эстонии оценивается в 1,2 тысячи человек. Она состоит из 830 солдат, танков, боевых бронированных машин, самоходной артиллерии, инженеров, средств противовоздушной обороны и разведки. В группу также входят более трехсот французских военнослужащих.

Отмечается, что еще 140 британских военных находятся в Польше.(РИА Новости)