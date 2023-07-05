В первом квартале этого года TikTok удалил со своей платформы 390 223 видео из Азербайджана.

Об этом сообщила руководитель Коммуникационной службы компании по Восточной Европе и Центральной Азии Кристина Еремеева.

По ее словам, 80,1% этих видео были удалены в течение 24 часов после загрузки. Кроме того, 95,2% удалений было осуществлено в упреждающем порядке.

K.Еремеева также отметила, что за квартал по всей платформе было удалено 91 003 510 видео, 89,9% удалений произошло в течение 24 часов после публикации.