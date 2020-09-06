Тихановская заявила о готовности к диалогу с российскими властями

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова к диалогу с властями России.

Тихановская отметила, что с ней связывались лидеры многих стран, включая США, Канаду и европейских государств, и никому из них она не отказывала в общении.

«Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся», — сказала она во время прямого эфира на YouTube в субботу, 5 сентября.

Тихановская отметила, что происходящее в Белоруссии является внутренней проблемой страны, которую «мы сами должны решить».

«Но если лидеры других стран считают необходимым поддержать нас, позвонить, встретиться, чтобы выказать солидарность с белорусским народом, либо, может, какое-то свое мнение по этому поводу пояснить, мы всегда готовы к диалогу», — сказала она.

В то же время оппозиционер подчеркнула, что негативно относится к тому, что правительство России поддерживает действующего президента Александра Лукашенко, и призвала страны уважать суверенитет Белоруссии.

«У нас дружественные народы, мы не собираемся прекращать никаких наших отношений с Россией, но вмешательство в наши внутренние дела, конечно, недопустимо», — добавила она.

Ранее Тихановская заявила, что «тесные связи» Лукашенко с Россией являются «не очень хорошим знаком» , и она опасается, что Москва может вмешаться в ситуацию в ее стране.

Также комментируя прошедшую встречу белорусского президента с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, бывший кандидат отметила, что любые договоренности действующего президента не будут иметь силы в новом правительстве (iz.ru)