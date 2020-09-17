Тихановская выступила на вручении премии Freedom House

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила на церемонии вручения ежегодной премии американской неправительственной организации Freedom House, передает ТАСС.

Как отмечается, Тихановская была на мероприятии в качестве приглашенного гостя. Она вышла к микрофону и подняла тему белорусского кризиса.

«Сотни тысяч белорусов мирно отстаивают свои права, несмотря на жестокие репрессии, и у них простое требование — начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы», — сказала она.

Freedom House является одной из крупнейших в США неправительственных организаций в сфере политических свобод и прав человека.

| 2020-09-17T10:14:39+04:00 17 сентября 2020, 12:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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