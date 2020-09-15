Тихановская назвала уход Лукашенко с поста президента вопросом времени

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская написала статью для американского издания Washington Post , в которой заявила о планах оппозиции продолжать массовые акции и бойкот госаппарата и поддерживать бастующих работников заводов.

«Все, что мы должны сделать — это держаться вместе. Нет вопроса о том, победим ли мы. Мы уже победили», — написала Тихановская в статье для американского издания.

Она отметила, что Беларусь уже прошла «точку невозврата» и президент страны Александр Лукашенко рано или поздно оставит власть.

«Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это только вопрос времени, когда он уйдет из власти», — считает Тихановская.