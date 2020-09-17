Тихановская анонсировала «список Тарайковского»

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готовит «список Тарайковского», в который войдут фамилии чиновников и силовиков, «которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе». Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул первой».

«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его «списком Тарайковского». Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола», — говорится в тексте сообщения. (DW)