The Voice: всемирно известный вокальный проект ищет таланты в Азербайджане

Общественная телерадиовещательная компания (İTV) продолжает прием заявок на легендарное шоу The Voice (Голос), которое в азербайджанском варианте получило название Səs Azərbaycan.

Как сообщил # музыкальный продюсер проекта Иса Меликов, испытать свой шанс и выйти на знаменитую сцену вокального шоу могут все, кто умеет петь и кто соответствует возрастному цензу от 16 до 65 лет.

Для того, чтобы пройти отборочный тур нужно записать видео собственного исполнения одной, либо двух песен на телефон, и отправить данную запись по WhatsApp на номер приема заявок Səs Azərbaycan — 051 255 44 44 и дождаться звонка продюсера проекта.

Отметим, что телеканал İTV будет транслировать шоу Səs Azərbaycan благодаря приобретенной лицензии проекта, полученной в рамках соглашения по сотрудничеству с компанией Talpa Global B.V. Данная компания является автором и владельцем популярного вокального проекта The Voice.

Стоит также отметить, что это будет не первое вещание проекта в Азербайджане. Ранее Səs Azərbaycan был представлен на государственном телеканале AzTV, однако по некоторым причинам, шоу приостановило свое вещание на данном канале.

Первой победительницей шоу Səs Azərbaycan стала молодая певица Эмилия Ягубова.

На данный момент организаторы шоу в Азербайджане не разглашают время старта эфира и первого этапа проекта – «Слепые прослушивания».

Также пока не известно, кто займет место в креслах наставниках проекта, однако предполагается, что это будут как молодые звезды азербайджанской эстрады, так и корифеи отечественной сцены.

Известно, что бакинцы проявляют большой интерес к проекту. Учитывая, что среди представителей нашего народа много талантливых и вокально одаренных людей, можно предположить, что из-за большого наплыва желающих, отбор будет строгим.

Некоторые азербайджанцы успели засветиться в проекте The Voice в других странах. Помимо России и Украины, наши артисты «штурмовали» «Голос» во Франции (Араз Гумбатлы) и Турции (Эльнур Гусейнов). Последний показал небывалый результат и в 2015 году стал победителем шоу O ses Türkiye (турецкая адаптация проекта «Голос»).

Помимо этого, юный талант, азербайджанский певец Азер Насибов смог проявить себя в проекте «Голос. Дети» в России, и дойти до финала, а один из корифеев азербайджанской сцены, ученик великой Шовкет Мамедовой – Гасым Халилов с успехом прошел отбор на проект «Голос 60+» в Москве, однако участие азербайджанского певца было отложено из-за пандемии Covid-19.