Тест на COVID-19 наиболее точен на восьмой день после заражения

Минимальная вероятность получить ложноотрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 наступает на восьмой день после заражения, или на третий после появления первых симптомов. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса (США). Они изучили более тысячи ПЦР-исследований.

«Уровень ложноотрицательных результатов был минимален через восемь дней после заражения, то есть в среднем через три дня после появления симптомов. Таким образом, это может быть оптимальным временем для тестирования, если цель — минимизировать ложноотрицательные результаты», сообщили авторы исследования. (ТАСС)