Tesla в 2021 году запустит продажи в Индии

Министр транспорта Индии Нитин Гадкари сообщил, что в начале 2021 года компания Tesla «начнет операции» в Индии. Это подразумевает старт официальных продаж электромобилей Tesla в Индии и их обслуживание.

Кроме того, министр отметил, что в случае успешных продаж компания не исключает сборку своих электромобилей в Индии. В начале этого года Tesla открыла свой первый зарубежный завод, который находится в китайском Шанхае. Кроме того, сейчас Tesla строит еще два новых завода — в окрестностях Берлина, а также в городе Остин (штат Техас).

По неофициальной информации, Tesla начнет продавать в Индии свою самую доступную модель — Model 3, прием заказов от индийских покупателей может начаться уже через несколько недель. Продажа будет скорее всего осуществляться напрямую самой компанией Tesla — как это делается в большинстве других стран мира. (kommersant.ru)