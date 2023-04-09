На фоне нарастающего напряжения в отношениях между Вашингтоном и Пекином, автопроизводитель Tesla заявил об увеличении инвестиций в Китай.

Как сообщает Bloomberg, Tesla построит новый завод по производству аккумуляторов в Шанхае.

Строительство завода планируется начать в третьем квартале 2023 года. Планируется, что завод начнет работать уже во втором квартале 2024 года.

Как говорится в материале, планируется, что Tesla будет производить свои крупногабаритные накопители энергии Megapack уже на новом заводе.

Планируется, что новый завод сначала будет производить 10 000 мегапакетов ежегодно, что равно примерно 40 ГВт-ч хранения энергии, а продукция будет продаваться по всему миру.