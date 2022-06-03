Производителю электромобилей Tesla придется сократить около 10% свои сотрудников. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в электронной рассылке персоналу, выдержки из которой в пятницу публикует агентство Reuters.

В разосланном в четверг письме указано, что компании необходимо «сократить примерно 10% сотрудников», а также «приостановить прием на работу по всему миру».

«У меня очень плохое предчувствие по поводу экономики», — заявил также Маск. Агентство отмечает, что Tesla пока не давала никаких комментариев по этому поводу.