Tesla приостановила использование биткоина для покупки автомобилей

Глава американской компании Tesla Илон Маск объявил, что производитель электрокаров временно приостановил использование биткоина для покупки выпускаемых им автомобилей.

Он отметил, что автоконцерн предпринял данную меру, поскольку деятельность по обеспечению существования и функционирования этой криптовалюты связана с добычей полезных ископаемых, что вызывает экологические проблемы.

«Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи биткоина и операций с ним», — написал Маск в своем Twitter.

Он также заявил, что компания также пока не будет продавать и свои запасы этой цифровой валюты, пока ее не станут добывать при помощи устойчивых источников энергии.

Предприниматель добавил, что криптовалюты имеют многообещающее будущее, но Tesla не может позволить себе наносить вред окружающей среде.