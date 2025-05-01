Компания-производитель электроавтомобилей Tesla, основателем и гендиректором которой является миллиардер Илон Маск, ищет для него преемника. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, совет директоров компании начал поиски нового гендиректора около месяца назад и уже привлек к ним несколько компаний по подбору руководителей. Идея заменить Маска на посту главы Tesla появилась из-за недовольства инвесторов тем, что последний уделяет слишком мало времени работе в компании, сосредоточившись на своих функциях в администрации президента США Дональда Трампа.

После его победы на выборах в прошлом году акции Tesla показали рекордный рост. Инвесторы ожидали, что тесные связи Маска с Трампом будут способствовать развитию компании. После вступления в должность Трамп назначил Маска одним из руководителей нового ведомства — Департамента эффективности государственного управления (DOGE), которое занялось сокращением расходов американского бюджета, выразившемся в массовых увольнениях государственных служащих и урезании финансирования различных программ и ведомств.

Работа на этой должности сделал Маска очень непопулярным в американском обществе. А его высказывания на политические темы вызвали возмущение во многих странах Европы. По США прокатилась волна актов вандализма, целями которых становились салоны продаж автомобилей Tesla и частные машины этой марки. Продажи упали, а те, кто уже владеет Tesla, начали маскировать свои машины под автомобили других марок. В результате прибыль Tesla сократилась на 71%. Вкупе с беспрецедентным падением американского рынка ценных бумаг из-за введенных Трампом импортных пошлин это привело к снижению стоимости акций компании. В результате ее капитализация упала с рекордных 1,5 триллиона долларов в декабре 2024 до 900 миллиардов долларов.

В итоге, как пишет WSJ, в компании начали считать, что политическая деятельность Маска «стала обузой» для Tesla. Сам миллиардер, в свою очередь, пообещал уделять меньше внимания работе в DOGE и сосредоточиться на делах компании.

В то же время, по словам собеседников WSJ, бизнесмен признался человеку из своего близкого окружения, что больше не хочет быть генеральным директором компании, но обеспокоен, что никто не сможет заменить его на этом посту.