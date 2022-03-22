Три человека были убиты и еще один тяжело ранен в результате теракта в израильской Беэр-Шеве.

Вооруженный ножом мужчина напал на работницу автомобильной заправки в торговом комплексе BIG на Дерех Хеврон в Беэр-Шеве. Женщина получила тяжелое ранение и потеряла сознание. Позднее парамедики констатировали ее смерть.

Террорист выехал с АЗС и сбил на дороге велосипедиста. Потом он выскочил из машины и побежал к соседнему торговому центру One, где ранил еще нескольких человек. Трое пострадавших поступили в больницу «Сорока» в критическом состоянии. Там медики констатировали их смерть. Еще две женщины находятся в тяжелом состоянии.

Вооруженный пистолетом прохожий открыл по террористу огонь, и нейтрализовал его.