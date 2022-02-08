Телеканал «Дождь», признанный российскими властями СМИ-«иноагентом», направил заявление в Следственный комитет с требованием возбудить в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

В заявлении телеканал указал на видеобращение Кадырова в соцсети «ВКонтакте» 1 февраля. Тогда глава Чечни призвал открыть уголовное дело против «Дождя», «Новой газеты» и её журналистки Елены Милашиной, а также правозащитника Игоря Каляпина. Кадыров назвал всех «террористами» и «пособниками террористов».

Возбудить уголовное дело против Кадырова требовала и «Новая газета». Елена Милашина после угроз в свой адрес покинула Россию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не видит необходимости следить за обвинениями в адрес главы Чечни. По словам Пескова, претензии к главе Чечни должна рассматривать полиция. В свою очередь представители СМИ обратили внимание на молчание должностных лиц в ответ на угрозы журналистам со стороны Кадырова.

Очередное противостояние между властями Чечни, журналистами и правозащитниками началось на фоне освещения истории похищения в Нижнем Новгороде и задержания Заремы Мусаевой – жены федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров очень резко отреагировал на публикации о похищении Мусаевой. Он заявил, что семью Янгулбаевых «ждёт место либо в тюрьме, либо под землей». (svoboda.org)