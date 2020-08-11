Telegram внедрил инструменты против цензуры для пользователей в Беларуси

Разработчик и бизнесмен Павел Дуров заявил, что команда Telegram внедрила в приложение инструменты для обхода цензуры со стороны властей страны, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы включили наши инструменты против цензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет иногда в стране полностью отключается», — написал Дуров.

Накануне в Беларуси пользователи сообщали о массовых отключениях интернета: во время протестов не работали соцсети, приложения и видеохостинги. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что неполадки с сетью произошли из-за кибератак из-за рубежа. (gazeta.ru)