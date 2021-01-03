Теймур Раджабов в финале победил Левона Ароняна

Определился победитель финального матча онлайн-турнира по быстрым шахматам Airthings Masters в рамках Champions Chess Tour.

В финале Теймур Раджабов встречался с Левоном Ароняном (Армения). В первом матче финала наш гроссмейстер выиграл с общим счетом 2,5:1,5. А в ответной встрече также переиграл соперника — 2:1.

Финал состоял из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоял из четырех партий в рапид.

Отметим, что Теймур Раджабов, занявший пятое место в отборочном раунде турнира Airthings Masters с 6 очками, победил в четвертьфинале Яна Непомнящего из России, а в полуфинале – другого россиянина Даниила Дубова.

Призовой фонд турнира составлял 200 тыс. долларов США. Победитель получит 60 тыс. долларов США.