Оперный театр «Ла Скала» (Милан, Италия) исключил российскую певицу Анну Нетребко из мартовских спектаклей.

Об отмене Нетребко рассказала у себя в Instagram, сославшись на публикацию издания La Repubblica, в которой сказано, что причиной отмены стала болезнь.

По словам Нетребко, она здорова, но действительно не приедет.

Нетребко должна была участвовать в спектаклях 9, 12, 16 и 19 марта, но не смогла приехать на репетиции, как и ее муж Юсиф Эйвазов. Возможно, ей придется платить неустойку после отмены.