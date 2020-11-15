TAP приступает к коммерческим операциям

Участок Южного газового коридора протяженностью 878 км вступает в эксплуатацию.

Как передает SOCAR, через 4,5 года после начала строительных работ в греческом городе Салоники Трансадриатический трубопровод, являющийся системой транспортировки газа протяженностью 878 км, пройдя через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию, приступил к коммерческим операциям.

Отметим, что TAP – европейская ветвь Южного газового коридора, связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортировано 10 млрд. кубометров природного газа. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза, до 20 млрд. кубометров в год.