В динамике боевых действий в Украине появился новый элемент. Российская армия, а на самом деле российские оккупационные войска (РОВ) с одной стороны продолжают штурмовые действия в районе Бахмута и Угледара, а также Авдеевки и Марьянки, с другой — все чаще проводят нечто похожее на разведку боем в направлении Запорожья.

По мнению украинских военных экспертов именно на Запорожье готовилось что-то вроде тактического наступления и в случае успеха его планировалось превратить в оперативное. Из этого, как, впрочем, и на Донбассе ничего не вышло. Все штурмовые действия были отбиты с большими потерями.

Если говорить о Бахмуте и Угледаре, то 155 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота понесла столь большие потери, что ее по всем нормам необходимо расформировать. Отметим, что это уже ее третий состав. Как-то неудачно они воюют. Сначала их разгромили под Киевом, потом еще раз в степях Херсонщины и вот теперь на Донбассе.

Налицо явное стремление командования РОВ как можно быстрее перейти в масштабное наступление с целью захвата неоккупированной части Донбасса и на этой основе доложить подведомственному народу, что основная задача вторжения в Украину выполнена.

Есть еще одно очень важное обстоятельство, заставляющее Москву очень спешить. Оно находится в сфере военно-стратегической и связано с общим кардинальным изменением международного положения вокруг России.

Оно в целом неуклонно ухудшается. Здесь мы только отметим, что последние удары по объектам в Иране достаточно четко оттеняют общее геополитическое неблагополучие Кремля.

Хотя к той или иной конспирологии следует относиться с известной долей скептицизма, тем не менее, некоторые ее элементы применительно к создавшемуся положению следует рассмотреть.

Начнем с очень запутанной, по крайней мере, на первый взгляд, истории с поставками танков Украине. Речь о них шла буквально с апреля прошлого года. В западных столицах об этом и слышать не хотели.

При этом замечена определенная тенденция. Сначала категорический отказ, потом обсуждение на уровне военных министерств, за этим следует период принципиального согласия, но с выдвижением целого ряда условий, постепенно снимаемых и, наконец, согласие часто после крупных международных скандалов.

Вопрос поставок танков прошел все обозначенные стадии. Перед принятием окончательного решения наметились драматические разногласия между партнерами по НАТО.

Самыми сильными противниками поставок Украине танков были Берлин и Вашингтон. В последнем случае несогласие обосновывалось целым рядом причин технического и логистического порядка. В Берлине же просто прятались за необходимостью согласованного решения, а получить его было невозможно, потому что сама Германия была против.

Прорыв наметился после того, как Великобритания заявила о поставке в Украину танков FV4030/4 Challenger (Бросающий вызов), а Франция объявила о передаче БМП AMX-10RC, которые называют легкими танками.

Польша, Нидерланды и другие страны выразили готовность поставить танки Leopard 2. Несмотря на все возрастающее давление в Берлине и Вашингтоне продолжали упорно отказываться от поставок и выдачи разрешений на это другим странам.

Вопрос оказался подвешенным и, как казалось наблюдателям и экспертам, не был решен на заседании Ukraine Defense Contact Group (Контактной группы по обороне Украины, группа Рамштайн). Разочарование в Киеве и столицах стран Балтии, Польши, Чехии и других странах было очень сильным. Ситуация накалилась настолько, что Польша заявила о возможной поставке танков даже без согласия Германии.

И вдруг, через два дня Вашингтон и Берлин заявляют о согласии на поставку танков и снимают все ограничения для других стран. Что же такое произошло, что столь прочная плотина оказалась прорванной.

Здесь мы вступаем на несколько зыбкую почву конспирологической версии произошедшего.

Для начала отметим, что после Лондона с его танками FV4030/4 Challenger и французскими AMX-10RC Германия оказалась в своего рода дипломатической изоляции. На нее оказывалось давление со всех сторон и, самое главное, под вопрос была поставлена ее ведущая роль в Европе. Париж явно показывал, что хочет воспользоваться нерешительностью Берлина. Президент Эммануэль Макрон заявил, что правительство может рассмотреть возможность передаче Украине танков AMX-56 Leclerc.

Второе обстоятельство, как утверждают многие эксперты и дипломаты, связано с последней попыткой уговорить Путина на уход из Украины в обмен на гарантии личной безопасности и сохранении части активов его окружения.

Первый раз такие предложения были переданы в ноябре прошлого года. С Украиной их не согласовывали, но в известность поставили. При этом отметили, что вторые предложения будут гораздо более худшими. Их через посредников передали в январе текущего года.

В ноябре прошлого года и в январе текущего ответом были удары по украинской инфраструктуре и штурмовые действия на Донбассе и Запорожье. И тогда на Западе решили, что Путину был дан последний шанс вернуться к status quo ante bellum — положению существовавшему до войны и заключить что-то вроде Минска-3. Накануне готовящегося большого наступления РОВ Путин решил все-таки добиться своего победой на поле боя.

В результате принято консолидированное решение предоставить Украине тяжелую наступательную технику. Не только танки и БМП, а также артиллерию с боеприпасами для нее увеличенной дальности. Пока речь идет о ракетах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — Бомба малого диаметра наземного базирования) для M142 HIMARS.

Нельзя сказать, что с Москвой вели полноценные переговоры, но какие-то консультации проходили. В ходе визита в Египет министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что его коллега Самех Шукри передал ему «определенное послание» от государственного секретаря США Энтони Блинкена. Письмо посвящено Украине и содержит призывы «уйти и прекратить», сказал глава российского МИД, вероятно, имея ввиду, уйти из Украины и прекратить агрессивную войну. Ранее похожее послание государственный секретарь передал Лаврову через министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, выступая в американском сенате, заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РОВ.

Похоже на то, что в Вашингтоне группа вокруг помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана попыталась в очередной раз подвигнуть Путина на что-то конструктивное, но ничего не получилось.

И тут мы сталкиваемся с проблемами американской внешней политики.

Во-первых, главным противником США является Китай, и занятость войной в Украине мешает сосредоточиться на главном направлении. Вот почему, некоторым кажется, что надо поскорее завершить противостояние в Украине и сконцентрироваться на Китае. Ради этого они готовы пойти на определенные уступки Путину в виде сохранения его лица.

По их мнению, полное поражение России толкнет ее в сторону Китая, окончательно превратит ее в сателлита Пекина и тем самым усилит его за счет российских ресурсов.

Во-вторых, полное изгнание РОВ из Украины может привести к непредсказуемым внутриполитическим последствиям в России. Вплоть до ее дефрагментации и последующей гражданской войной. Вот почему желательно ослабление Путина и страны, но сохранение его режима на какое-то время.

В-третьих, республиканцы контролируют Палату представителей Конгресса, и администрация считает, что будет гораздо труднее получать необходимые средства и материальные ресурсы для поддержки Украины. Пока такие опасения не оправдываются, но они возможны в будущем, если война затянется. Накануне новой президентской кампании желательно получить мир в Европе и тем самым ослабить влияние наиболее оголтелых конгрессменов-республиканцев.

По всему видно, что такая соглашательская линия встречает довольно сильное сопротивление. О Киеве и говорить не приходится. Там категорически отвергают подобные шаги.

В Европе тоже не хотят идти по такому пути. Как пишет газета Die Welt, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул, что никаких переговоров с Россией за спиной у Украины не будет. Он заявил, что угроза нового наступления России будет сохраняться, пока российские войска находятся на территории Украины. Вот почему так важен вывод войск России – как условие для разблокирования переговорного процесса.

Так Шольц прокомментировал возможность начала переговоров с Москвой на пресс-конференции с бразильским президентом Лулой да Силвой.

На этом фоне развернулась подготовка новой встречи группы Рамштайн 14 февраля. Похоже, что она будет занята будущими поставками истребителей Украине. И снова в Вашингтоне и Берлине заявляют, что они против. Однако, Франция и здесь занимает особую позицию.

Президент Макрон не исключил возможности предоставления истребителей Украине, но рассмотрит такую возможность только при условии, что это не приведет к эскалации и не нанесет ущерба обороноспособности Франции. Как и в истории с танками Париж снова вырывается вперед или заставляет аналогично действовать своих партнеров. Так что можно с достаточной определенностью говорить, что западные самолеты, как танки, БМП и другое тяжелое вооружение точно поставят в Украину.

Еще танки и БМП не оказались на фронте, они ожидаются в конце марта, но стратегическая ситуация вокруг России кардинально изменилась в сторону ухудшения.

Спешка с наступлением навряд ли принесет успех РОВ, а вот его провал очень вероятен. И тогда у ВСУ будут все условия начать освобождать территорию страны.